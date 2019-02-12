IKBY günlük 250 bin varil petrolün gelirini Bağdat'a verecek

Ülkenin güneyindeki Basra kentini ziyaret eden Gadban, burada düzenlediği basın toplantısında, "IKBY'nin 2019 yılı bütçesine göre günlük 250 bin varil petrolün gelirini merkezi yönetime teslim edeceğinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini dile getiren Gadban, bunun yıl sonuna doğru 550 bin varile ulaşabileceğini kaydetti.