IKBY günlük 250 bin varil petrolün gelirini Bağdat'a verecek
Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) günlük ihraç ettiği petrolden 250 bin varilin gelirini Bağdat'a teslim edeceğini belirtti.
- AA
Ülkenin güneyindeki Basra kentini ziyaret eden Gadban, burada düzenlediği basın toplantısında, "IKBY'nin 2019 yılı bütçesine göre günlük 250 bin varil petrolün gelirini merkezi yönetime teslim edeceğinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.
IKBY'nin günlük 420 bin varil petrol ürettiğini dile getiren Gadban, bunun yıl sonuna doğru 550 bin varile ulaşabileceğini kaydetti.
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