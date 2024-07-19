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Dünya

IKBY halkı PKK'dan şikayetçi: Duhoklu esnaf işsiz kaldı, gençler köylerine gidemiyor

Irak'ın Duhok kentindeki gençler, PKK'nın eylemleri ve köyleri işgal etmesi nedeniyle sivillere, bölge ekonomisine ve güvenliğine zarar verdiğini belirterek terör örgütünün bölgeyi terk etmesini istedi. Konu hakkında açıklama yapan bir kişi “Halk, PKK korkusundan ata toprağına gidemiyor. PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nden çıkmasını istiyoruz' dedi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 14:14 - Güncelleme:
IKBY halkı PKK'dan şikayetçi: Duhoklu esnaf işsiz kaldı, gençler köylerine gidemiyor
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IKBY'de sivilleri, güvenlik güçleri ve siyasileri defalarca hedef alan terör örgütü PKK çarşı ve pazarlarda çıkardığı yangınlarla yüzlerce iş yerini yakarak büyük maddi kayba da yol açıyor. Terör örgütü PKK'nın bölgede yüzlerce köyü işgal etmesi ise sakinlerinin evleri ve tarım alanlarını terk etmesinin yanı sıra ekonomik ve güvenlik sıkıntılarına neden oluyor.

GENÇLER PKK'YI BÖLGEDE İSTEMİYOR

Iraklı gençler, yaptıkları açıklamada, terör örgütü PKK'nın bölgedeki işgali ve terör eylemlerinin sonlandırılmasını talep ederek, terör örgütünün bölgeyi terk etmesini istiyor.

Duhok'taki Gençlik Evi Sorumlusu Kavar Resul, terör örgütü PKK'nın IKBY şehirlerindeki saldırılarını "bozgunculuk" şeklinde niteleyerek "PKK, son zamanlarda Amedi'de hareketliliğini artırdı ve daha yeni 9 köy bu örgüt nedeniyle boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Amedi'de 1991'den bu yana 200'den fazla köyün terör örgütü PKK yüzünden boşaltıldığını vurgulayan Resul, "Halk, PKK korkusundan ata toprağına gidemiyor. PKK'nın Kürdistan Bölgesi'nden çıkmasını istiyoruz" dedi.

"BİNLERCE ESNAF İŞSİZ KALDI"

Bir başka Duhoklu genç Nivar Salih de terör örgütünün bölgede çıkardığı yangınlar ve yol açtığı ekonomik ve güvenlik sıkıntılarına ilişkin, "PKK yüzünden yüzlerce Duhoklu esnaf işsiz kaldı. PKK, Duhok Milli Çarşısı'nı yaktı. Burada ticaret yapanların işine engel oldu. PKK nedeniyle gençler köylerine gidemiyor ve hayvancılık ile tarım gibi faaliyetlerini yürütemiyor" diye konuştu.

ÖRGÜT, IKBY'NİN GELİR KAYNAĞINI BALTALADI

Bir diğer Duhoklu genç Şoreşvan Arif ise "PKK yaptığı saldırılarla IKBY'nin güvenliğine ve yapısına zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Terör örgütünün bölgenin turizm sektörüne ve kalkınmasına darbe vurduğunu, turistlerin rahat bir şekilde gezemediğini ve bölgede terör örgütü nedeniyle korku oluştuğunu belirten Arif, PKK'nın IKBY'nin gelir kaynaklarını da baltaladığını vurguladı.

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