IKBY, İran'a petrol ihracatını durdurdu
IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ABD'nin uyguladığı ambargo kapsamında İran'a karşı petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı.
IKBY Gümrük Dairesi Başkanı Samal Abdulrahman bugün yaptığı açıklamada, İran'a ham petrol ve diğer petrol ürünlerinin ihracatının durduğunu söyledi. Abdulrahman bugün yaptığı bir aramada, İran'a yapılan petrol ihracatının durdurulmasının bakanlıktan gelen bir direktifin ardından yürürlüğe girdiğini söyledi.
Abdurrahman, “Karar, bölgeye İran'ın petrol ithalatını içermeyecek” dedi.
İran'a petrol ihracatının neden durdurulduğunu açıklamayan Abdulrahman, ABD yaptırımlarından kaynaklanmadığını belirtti.
Bu kararla, her gün İran sınırından ham petrol taşıyan yüzlerce petrol tankerinin İran sınırındaki akışını durduracak.
5 Kasım 2018'de İran'a yönelik ikinci yaptırım paketini açıklayan Trump, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum." demişti.
(gunes.com)
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