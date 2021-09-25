IKBY, İsrail ile normalleşme içerikli toplantının hükümetin tutumunu yansıtmadığını açıkladı

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:35 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:35

IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil'de dün gerçekleştirilen İsrail ile normalleşme içerikli toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu toplantının, IKBY hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleşmediği, bu toplantının hiçbir şekilde IKBY hükümetinin tutumunu yansıtmadığı ve ayrıca toplantı hakkında da gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

- IRAK HÜKÜMETİ, İSRAİL İLE NORMALLEŞME İÇERİKLİ TOPLANTILARI REDDETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Irak hükümeti olarak, Erbil'de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz." denilmişti.

Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, bu toplantıların 10 Ekim'de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak'ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti." ifadelerine yer verilmişti.

Erbil'de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak'ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.

- İSRAİL İLE BAZI ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMALARI

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.