IKBY Meclisi'ndeki Türkmen ve Hristiyan temsilciler etnik kota iptalinden endişeli

IKBY'de 25 Şubat 2024'te gerçekleşecek milletvekili seçimleri öncesi, Federal Mahkemenin seçim yasası ve kotalarla ilgili düzenlenecek oturumu, etnik grupların siyasi temsilini yakından etkileyebilir.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kotanın kanunla verilmiş bir hak olduğunu ve özellikle de Türkmenler için önemli olduğunu vurguladı.

Meclisteki kotanın bazı taraflarca engellenmeye çalışıldığını belirten Maruf, "Bu kota meselesini Irak Federal Mahkemesine götürdüler. Sözde bu kotaların bölgede olan tek bir siyasi partiye bağlı olduklarını, kotaların kendi toplumlarını temsil etmediğini iddia ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kotalarda ilgili oturumunun defalarca ertelendikten sonra bugün gerçekleşeceğini aktaran Maruf, mahkemede çıkan son kararların çoğunun siyasi ve baskı amaçlı olduğunu, dolayısıyla bu oturuma da şüpheyle baktıklarını dile getirdi.

Mahkemeden olumsuz bir karar çıkarsa bunun bölgedeki Türkmenleri de etkileyeceğini ve Türkmenlerin 5 kişilik kotasının iptal olabileceğini dile getiren Maruf, şunları söyledi:

"O yüzden Federal Mahkeme karardan daha evvel bölgedeki ve Irak'taki bütün durumu iyi değerlendirmesi gerekir. Bütün siyasi taraflara da sesleniyoruz, kotanın iç işlerine müdahale etmemeleri gerekir. Kota burada olan demokrasiye, birlikte yaşamaya katkı veren bir varlıktır.

Kotanın mahkemede gündem olması yanlış bir adımdır. Bu etnik grupların iç işlerine müdahaledir. Türkmen meselesi kotadan daha büyüktür. Biz Türkmenler hiçbir siyasi çekişmede taraf değiliz."

"MAHKEMENİN ALDIĞI KARARLAR OLUŞUMLAR ÜZERİNDE ETKİ OLUŞTURMAMALI"



IKBY Meclisindeki Hristiyan Milletvekili Cinan Cabbar Boya da kotanın kaldırılmasıyla ilgili açılan davanın Hristiyanlar için "şok etkisi" oluşturduğunu ifade ederek, mahkemenin kotayı kaldırması durumunda bunun haklarının çiğnenmesi anlamına geleceğini söyledi.

Boya, "Federal Mahkemenin Irak'ta sorunların çözüm yeri olmasını bekliyoruz, problemlerin büyütüldüğü yer değil. Mahkemenin aldığı kararlar Irak'ta siyasi ortamın karmaşık hale gelmesine yol açıyor." diye konuştu.

IKBY Parlamentosu Türkmen Milletvekili Muhammet İlhanlı ise mahkemede alınacak kararların bölgedeki oluşumların üzerinde etki oluşturmaması gerektiğini kaydetti.

İlhanlı, "Federal Mahkeme Başkanı'nı ziyaret ettik ve bu yöndeki talebimizi ilettik ancak son süreçte mahkemenin aldığı kararlar şaşırtıcı olmuştur. O yüzden federal mahkemenin aldığı kararların siyasi bir mecrada olduğunu hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.