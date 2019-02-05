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IKBY parlamentosu aylar sonra toplanacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır toplanamayan bölgesel parlamentonun 18 Şubat'ta oturum düzenleyeceği belirtildi.

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Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Erbil'de bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, IKBY parlamentosunun 18 Şubat'ta toplanmasına karar verildiği ifade edildi.

İki partinin hükümet kurma çalışmalarında hızlı hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığına işaret edilen açıklamada, parlamentonun toplanması için gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

KERKÜK TOPLANTININ ÖNEMLİ BAŞLIKLARI ARASINDA YER ALDI

Açıklamada, "Kerkük konusu, toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Kerkük konusundaki sorunların çözümü için çabaların yoğunlaştırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

IKBY parlamentosunun oturum düzenleyeceği tarihte Kerkük il meclisinin de Erbil'de toplanması konusunda KDP ile KYB'nin hemfikir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, iki partinin diğer taraflarla Kerkük sorununun çözüme kavuşması için katkı sağlayacağı belirtildi.

SEÇİMDEN SONRA PARLAMENTO BİR KEZ TOPLANDI

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 6 Kasım'da ilk kez milletvekilleri için yapılan yemin töreninde toplanan parlamento, siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bugüne kadar oturum düzenleyemedi. Parlamentoda ayrıca halen başkanlık divanını seçimi yapılmış değil.

IKBY'de genel seçim sonucunda, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45, KYB 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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