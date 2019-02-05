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OAC hükümeti ile silahlı gruplar ön barış anlaşmasını imzalandı

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı gruplar arasında yürütülen barış görüşmelerinde ön anlaşma imzalandı.

  • AA
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Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinde ön anlaşma imzalandı.
 
Başkent Hartum’da gerçekleşen imza töreninde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, OAC Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği’nden temsilciler ile bazı diplomatik misyonlar ve büyükelçiler hazır bulundu.
 
Sudan Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, törende yaptığı konuşmada, "OAC barış anlaşmasının imzalanmasını görmemize neden olan ortak faktörler ve taraflar var. Bugün, Orta Afrika’daki savaşın ateşinin Afrika’nın elleriyle söndürüldüğü gündür." dedi.
 
Afrika Birliği’nin Orta Afrika'daki uzlaşı ve birliğin sağlanması girişimi kapsamında Hartum’a desteğinden övgüyle söz eden Ahmed, bunun Orta Afrika’da ilk kez 14 silahlı grubun katılımıyla imzalanan bir barış anlaşması olduğunu belirtti.
 
Nihai anlaşmanın yarın OAC'nin başkenti Bangui'de imzalanması bekleniyor.
 
Başkent Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümeti ile silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.
 
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smael Chergui, 14 silahlı grup ile OAC hükümetinin 10 günlük müzakereler sonrası uzlaştığını açıklamıştı.
 
OAC KRİZİ
 
OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.
 
Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi kriz kısmen sona erse de şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.
 
Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

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