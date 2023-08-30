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Dünya

IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını söyledi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:25 - Güncelleme:
IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi
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Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Dizayi, Türkiye'nin IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini ve IKBY'nin de bu konuda çok istekli olduğunu söyledi.

"Bağdat resmi olarak hazır olduklarını söylüyor ancak henüz pratik bir adım atmadı." diyen Dizayi, petrol akışının yeniden başlatılmasına ilişkin çabaların sürdüğünü kaydetti.

Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durdurulması nedeniyle Irak'ın 25 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir mali kayba uğradığını ifade etti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.

  • IKBY Petrol İhracatı
  • Irak Ekonomi Kaybı
  • Sefin Dizayi

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