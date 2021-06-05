IKBY: PKK barış ve istikrar için tehdit oluşturuyor

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 17:29

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

PKK'nın IKBY'ye karşı saldırganlığının acilen durması gerektiği vurgulanan açıklamada, "IKBY halkına karşı bu gerekçesiz eylemlerin son 30 yıldır devam ettiği, sivil halk için bitmek bilmeyen acıya neden olduğu ve yüzlerce köyün yeniden yapılandırılmasını engellediği" belirtildi.

Açıklamada, PKK'nın sürekli olarak çatışmaları körüklediği, IKBY yönetimi ve yasalarına saygı göstermediğine işaret edilerek "(PKK) Ülkemizin ve halkımızın barış ve istikrarına yönelik tehdit ve tehlikeler oluşturmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın gerginlik ve çatışmalar yaratmaması ve IKBY sınırlarından uzaklaşması uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(PKK) Kürdistan Bölgesi'nin yönetimine ve egemenliğine saygı göstermeli, Kürdistan Bölgesi'ni komşu ülkelere saldırılar düzenlemek, barış ve istikrarı bozmak için üs olarak kullanmaktan kaçınmalıdır. Irak Federal Hükümeti'nin bu olaylarla ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi beklenmektedir."

- PKK saldırısında 7 Peşmerge yaralandı

Öte yandan IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK saldırısında yaralanan Peşmerge sayısının 7 olduğu ifade edildi.

Peşmerge Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.