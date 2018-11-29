IKBY, terör örgütü PKK’ya yakın partiyi kapattı

Süleymaniye Emniyet Müdürlüğü, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi'nin Köysancak, Ranye ve Kaledize kentlerindeki tüm ofislerini kapattı. Süleymaniye kentindeki güvenlik güçleri, söz konusu partinin boşaltılması için verdiği 24 saatlik sürenin bitmesinin ardından binaları kapattı.

Öte yandan Irak genelinde tescil edilen ve PKK’nın siyasi kanadı olarak bilinen Kürdistan Özgür Toplum Hareketi 2014 yılında Süleymaniye kentinde kurulmuştu.