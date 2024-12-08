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Dünya

IKBY: PKK/YPG, sivillerin Afrin'e dönüşünü engelliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Barzani Yardım Vakfı, Afrin'e dönen ailelere yardım ulaştırırken, terör örgütü PKK'nın ise bölge halkının Afrin'e dönüşünü engellediği belirtildi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 16:52 - Güncelleme:
IKBY: PKK/YPG, sivillerin Afrin'e dönüşünü engelliyor
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Barzani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, şu ana kadar 839 ailenin Afrin'e döndüğü, bu süreçte bin 500 ailenin daha dönmesinin beklendiği ve ailelere tıbbi hizmetler, temel ihtiyaçlar ve gıda yardımı sağlandığı ifade edildi.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG, Afrin'e dönüşleri engelliyor ve zorla Tel Rıfat ile Şahba bölgesine götürdükleri Afrinli aileleri Tabka, Münbiç ve Rakka'ya nakletmeye çalışıyor.

Afrinli ailelerin 7 yıldır kamplarda ve zor şartlarda yaşadıkları ve artık Afrin'deki evlerine dönmek istedikleri ancak terör örgütünün buna engel olduğu aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG, kendisine bağlı yayın organlarından Afrin'e dönenlerin hayatlarının tehlikede olduğu dezenformasyonunu yayarak, Afrinlileri Münbiç ve Rakka'ya gitmeye zorluyor.

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