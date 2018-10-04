IKBY seçimlerini Berham Salih’in kazanması Barzani’nin tüm oyunlarını bozdu Irak’ta anayasa gereği Kürtlere ayrılan Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani’nin adayı Fuad Hüseyin yerine KYB’nin adayı Berham Salih’in kazanması Barzani’nin tüm oyunlarını bozdu.