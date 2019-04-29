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''IKBY, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini ümit ediyor''

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY'nin Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini ümit ettiğini belirtti.

  • AA
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Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun IKBY Başbakanlık konutunda Barzani ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, terör tehdidiyle mücadele ve Kerkük konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye ile ticaret hacminin artırılması ve yeni sınır kapılarının açılması gibi meselelerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Barzani görüşmede, Türkiye'nin zor zamanlarda IKBY halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirterek "IKBY, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini ümit ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin önemli ve stratejik olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun IKBY'ye yaptığı ziyaretten memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin zor günlerde IKBY'ye sırtını çevirmediği ifade edildi.

Erbil'deki temasları kapsamında Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve Türkmen siyasi temsilcilerle bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmiş, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşmüştü.

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