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Dünya

IKBY-Türkiye ilişkileri PKK'yı rahatsız etti! 'Yangınlarla bölge istikrarı hedef alınıyor'

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıklıkla orman yangınlarına başvuran PKK militanları, Irak'ın kuzeyinde terör estirmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne göre, son dönemde Erbil ve Duhok'un yanı sıra Kerkük'te çarşı yangınları çıkartan terör örgütü PKK üyeleri, IKBY'nin kalkınmasını hedef alarak, istikrarsızlık ve korku ortamı oluşturmayı planlıyor. IKBY'nin Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Bölgesel Yönetim'den uzmanlar, bu nedenle PKK'nın Erbil'de istikrarın devam etmesini istemediğini ifade etti.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
IKBY-Türkiye ilişkileri PKK'yı rahatsız etti! 'Yangınlarla bölge istikrarı hedef alınıyor'
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçleri ve sivilleri defalarca kez hedef alan terör örgütünün son saldırıları bölge ekonomisini hedef alıyor. PKK'lı teröristlerin Irak'ta son zamanlarda çıkardığı çarşı yangınlarıyla yüzlerce iş yeri yanarken, büyük bir maddi kayıp da meydana geldi.

Araştırmacı-yazar Cemal Abdulla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu, bu nedenle terör örgütü PKK'nın Erbil'de istikrarın devam etmesini istemediğini söyledi. Abdulla, örgütün geçmişte köy, hastane ve okul yaktığını, öğretmenleri öldürdüğünü ve kadınları kaçırdığını belirterek, "Bu terörist saldırı ile çarşıları yakarak halkı genel bir korkuya maruz bırakmıştır. Bu da terörizmdir. Sivil halk burada rızkını arıyor, hangi amaç için halkı işsiz bırakıyorsunuz?" diye konuştu.

"PKK VARLIĞINI DAYATMAK İSTİYOR"

IKBY'nin istikrarının PKK'nın işine gelmediğini belirten Abdulla, "Terör örgütü PKK, kendi varlığını bölgeye dayatmak istiyor. Suriye'ye bakın, kendini dayattığı yerlerde halk korku ve panik içinde kaçıyor. PKK ile KYB arasındaki ilişkiler çok üst düzeye taşınmış durumda. KYB, yangınların failleri ile hiçbir bağlantılarının kalmadığını iddia ediyor. Bu açıklamayı neden birkaç ay önce yapmadılar?" dedi.

HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPABİLİR UYARISI

Gazeteci-yazar Serbaz Salih de terör örgütü PKK'nın bölgede alanı daraldığı için bu tür terör eylemleri yapabileceğini belirterek, "PKK, IKBY hükümeti için sorunlar çıkarıyor. Bu saldırılar ile halkı hükümete karşı kışkırtmak istiyor" ifadelerini kullandı. Çarşı yangınlarının yaşandığı süreçte IKBY hükümetinin üzerinde ağır bir ekonomik baskı olduğunu vurgulayan Salih, terör örgütünün saldırılarının bu sorunları daha da derinleştirmeyi amaçladığı yorumunda bulundu.

"PKK, ÖZELLİKLE KAYSERİ ÇARŞISINI SEÇTİ"

Salih ayrıca, "PKK, (yangın çıkartmak için) özellikle (Erbil'deki) Kayseri Çarşısı'nı seçti. Çünkü tarihi önemi büyük ve daha fazla ses çıkaracak bir yer. PKK'nın amaçlarından birisi IKBY'deki istikrarın yok edilmesidir. PKK'nın terör saldırıları güvenlik sorunları çıkarmaya ve yabancıların kalamayacağı bir atmosfer oluşturmaya dönüktür. PKK burada hem güvenlik krizi meydana getirmek istiyor hem de IKBY'nin kalkınmasını baltalamayı hedefliyor" dedi.

BAĞDAT: BÖLGEDEKİ YANGINLARIN ARDINDA PKK VAR

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti. Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani ise Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin KYB'ye bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli kişiler olduklarını açıklamıştı.

ESNAF İDAM İSTİYOR

Erbil'deki Kayseri Çarşısı esnafı, dükkanlarını yakan PKK'lı teröristler için idam istedikleri açıklarken, KYB Sözcüsü Sadi Ahmed Pire ise partisinin Irak'ta son zamanlarda çıkan yangınların failleri olarak tutuklanan terör örgütü PKK mensupları ile bir bağı olmadığını söylemişti.

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