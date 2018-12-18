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IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriye'ye geçtiği iddiaları karşısında sessizliğini koruyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer, ABD'nin himayesinde terör örgütü YPG/PKK yerine Suriye'ye geçtiği iddia edilen Suriyeli Peşmergelerle ilgili sessizliğini koruyor.

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ABD'nin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan YPG/PKK'lıların yerine IKBY'de eğitim alan Suriyeli Peşmergelerin konuşlandığı iddiası karşısında IKBY tarafı soruları yanıtsız bırakıyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, önceki gün yaklaşık 100 Peşmergenin Irak'tan Suriye'ye geçtiğini doğrulayarak, "Peşmergelerin, ABD ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın bilgisi dahilinde sınırı geçtiğini" kaydetmişti.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriyeli Peşmergelerin komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Suriyeli Peşmergelerin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." ifadesini kullanmıştı.

- DEAŞ'a karşı savaşan 8 bin Suriyeli Peşmerge

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor. Suriyeli Peşmergeler, IKBY Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yer alıyor.

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye'ye dönemiyor.

Suriye'deki PYD/PKK tarafından eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlara katılıyordu.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor.

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