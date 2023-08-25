İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,4947
  • EURO
    28,7366
  • ALTIN
    1632.99
  • BIST100
    7535.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKBY'de KDP-KYB arasındaki sorunlar Peşmergenin birleşme sürecini etkiliyor
Dünya

IKBY'de KDP-KYB arasındaki sorunlar Peşmergenin birleşme sürecini etkiliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Reform Birimi Sorumlusu Şahevan Selam, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki sorunların partilere ait Peşmergelerin birleştirilmesi sürecini etkilediğini söyledi.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 15:19 - Güncelleme:
IKBY'de KDP-KYB arasındaki sorunlar Peşmergenin birleşme sürecini etkiliyor
ABONE OL

Selam, KDP ile KYB kontrolündeki Peşmerge birliklerinin tek çatı altında toplanması projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD, İngiltere ve Almanya'nın Peşmergenin birleştirilmesi konusunda rol oynadığını belirten Selam, IKBY Hükümetinin de Peşmerge reform programını uyguladığını kaydetti.

Selam, Koalisyon Güçleri ve NATO'nun da reform programına destek olduğunu ve programın seyrini takip ettiklerini ifade etti.

Şu an Peşmerge Bakanlığında 20 tugay bulunduğu ve bunların 12'sinin ortak tugaylar olduğunu aktaran Selam, bununla gelecekte vatandaşlarının herhangi bir partiye bağlı olmadan Peşmerge olabilmesinin amaçlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"KDP ve KYB'ye bağlı Peşmerge birliklerinde sorunlar çıkıyor. O nedenle partiler arasında anlaşmazlık büyüyünce Peşmergenin birleşmesiyle ilgili süreç de etkileniyor.

Peşmerge birliklerinin birleştirilmesi ve bu konudaki reformlar 2015'te başladı. Biz programı uygulamaya devam ediyoruz ancak koalisyon güçlerinin çekilme tehlikesi var. Onlar da IKBY'ye bu noktada baskı yapıyor ve reformların daha iyi ilerlemesini istiyorlar."

  • IKBY
  • Peşmerge
  • birleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.