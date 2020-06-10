AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:34

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce meclis divanı çalışanlarının birinde Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine sağlık önlemleri kapsamında milletvekilleri de dahil 197 kişiye test yaptırıldığı ifade edildi.

Test sonuçlarının bazılarının pozitif çıktığına yer verilen açıklamada, bu çerçevede salgının yayılmasının önüne geçilmesi için meclis çalışmalarının 2 hafta askıya alındığı kaydedildi.