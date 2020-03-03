İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1553
  • EURO
    6,8494
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    110398
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı
Dünya

IKBY'de yeni tip koronavirüs nedeniyle cuma hutbelerinin süresi kısaltıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölgedeki cuma hutbelerinin süresinin kısaltılması, 3 gün olan taziye merasimlerinin de geçici olarak kaldırılması kararı aldı.

AA03 Mart 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:39

İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Veysi, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, 5 koronavirüs vakasının tespit edildiği IKBY'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

İnsanları bir araya getiren kandil benzeri dini etkinlikler ve taziye merasimlerinin geçici olarak kaldırıldığını belirten Veysi, bir saat olan cuma hutbelerinin de 12 dakikaya indirilmesine karar verildiğini kaydetti.

Veysi, "Koronavirüse yakalanan veya şüpheli durumda olanlar cuma hutbelerine iyileşinceye kadar gelmeyebilirler." dedi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, dün yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta İran'dan gelen 2 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını, böylece Irak'taki vaka sayısının 21'e çıktığını bildirmişti.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.