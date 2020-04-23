IHA 23 Nisan 2020 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 10:18

Yaklaşık bir haftadır koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) koronavirüse karşı zafer ilanına hazırlanırken Duhok kentinde gece saatlerinde kutlama düzenlendi. Kentte koronavirüse yakalanan toplam 15 kişinin sağlığına kavuşup taburcu olmalarının ardından başlayan kutlamalarda binlerce araç şehir sokaklarında tur atarken havai fişekler atıldı. Bazılarının havaya ateş açması sonucu ise 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Duhok İl Sağlık Müdürlüğüne göre havaya ateş açılması sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan IKBY genelinde 337 kişide koronavirüs tespit edilirken, vakalardan 4’ü hayatını kaybetmişti. Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 292’ye yükseldi.