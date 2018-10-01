IKBY’de seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara Barzani’nin partisi oldu

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, bugün yapılan parlamento seçimlerine katılım oranını açıklarken, resmi olmayan sonuçlara göre eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) seçimlerin galibi oldu. KDP ilk sıradaki yerini korurken en yakın rakibi eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ikinci sırada kaldı.

Seçimlere katılım oranı düşük

IKBY’nın maruz kaldığı ekonomik kriz ve DEAŞ ile savaş yüzünden bir yıl ertelenen seçimlere katılım oranı geçen seçimlere göre daha düşük olduğu açıklandı. IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlere katılım oranının Erbil’de %58.57, Duhok’ta %61 ve Süleymaniye’de %51 olduğunu belirterek nihai sonuçların önümüzdeki 72 saat içerisinde açıklanacağını duyurdu.

KYP sonuçlara itiraz ediyor

Öte yandan KYB Sözcüsü Sadi Pire Erbil, Duhok ve Soran bölgelerinde seçimlere hile karıştığını iddia ederek sonuçları kabul etmeyeceklerini bildirdi. Daha önceki Irak seçimlerinee ittifak halinde katılan en büyük iki Kürt partisi KDP ile KYB, arasında Irak Cumhurbaşkanlığı makamı nedeniyle ihtilaflar baş göstermeye başlamıştı.

IKBY Parlamentosuna seçilecek 111 sandalye için, 675 aday yarışıyor

IKBY’de son genel seçim 2013’te yapılmıştı. Seçimleri eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani kazanmıştı. 2. Sırada Değişim Hareketi (Goran) gelirken Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği 3. sırada gelmişti.