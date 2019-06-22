IKBY hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani başkanlığından oluşan üst düzey bir heyet Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığını ziyaret ederek, hükümet kurma kabinesinin oluşması konusunu ele aldı.

Görüşmenin ardından ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerin IKBY'de kurulacak hükümet kabinesinde bir bakanlıkla temsil edileceğini söyledi.

Olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Maruf, "ITC ve Türkmenlerin bölgede hükümete katılması önemlidir. Türkmen Kürt ilişkileri ve ITC ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasında olan ilişkileri açısından önemli." diye konuştu.

Maruf, bakanlığın ITC'ye verilmesi talebinin heyet tarafından destek gördüğünü dile getirerek, yakında bakanlık için aday açıklayacaklarını ifade etti.

IKBY'de 10 gün önce hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani'nin, bir ay içinde hükümet kurması gerekiyor.

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi (Komel) 7, İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tabi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekili çıkarmıştı.