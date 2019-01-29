IKBY'deki Komel lideri Bapir'den PKK'ya tepki: Örgüt Sincar'da konuşlanmamalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına tepki göstererek, örgütün Suriye ve Kandil'den gelerek Musul'un Sincar ilçesinde konuşlanmaması gerektiğini söyledi.

Bapir, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, PKK'nın herhangi bir tarafa hesap vermeden Irak'ta varlık gösterdiğini ifade etti.

Örgütün kimseye sormadan ve hesap vermeden Musul'un Sincar ilçesinde bulunduğunun altını çizen Bapir, "Şengal (Sincar) halkı kendimizi yönetebiliyoruz diyor. Peki PKK neden Suriye ve Kandil'den geliyor. Ezidilerin Peşmerge gücü yok mu?" dedi.

Kandil'in IKBY'nin sınırları dahilinde olduğunu, burada faaliyet gösterecek tarafların yasalara uyup mevcut idareden izin alarak varlık göstermesi gerektiğini söyleyen Bapir, "Herhangi bir güç Kandil'e gidip kimseye hesap vermem diyebiliyor mu? PKK, hemen seni ilk noktada vurmaya başlar. Senin olmayanı da kendinmiş gibi kabul ediyorsun. Bu şekilde olmaz." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılımcı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede de varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.