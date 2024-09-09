İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0456
  • EURO
    37,6713
  • ALTIN
    2730.64
  • BIST100
    9783.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKBY'den İran'a Erbil tepkisi: Asılsız, yalan ve iftira
Dünya

IKBY'den İran'a Erbil tepkisi: Asılsız, yalan ve iftira

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisinin Erbil'e yönelik saldırıları 'İsrail'e karşı savunmaya bağlamasının asılsız, yalan ve iftira olduğunu' belirtti.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
IKBY'den İran'a Erbil tepkisi: Asılsız, yalan ve iftira
ABONE OL

IKBY İçişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin 15 Ocak'taki Erbil saldırısına ilişkin değerlendirmeleri üzerine bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi'ne asılsız bir ithamda bulunmuştur ve Erbil'de sivillerin bombalanmasını bir kere daha İsrail'e karşı savunmaya bağlamıştır. Bu ithamların tamamı asılsız, yalan ve iftiradır. Şiddetle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI"

Bu ithamların daha önce de IKBY'ye yöneltildiği vurgulanan açıklamada, Irak hükümeti tarafından oluşturulan Yüksek Komisyonun saldırı yapılan yerde incelemelerde bulunduğu ve komisyon tarafından yapılan incelemelerin ardından da bu ithamların tamamının asılsız çıktığı ve reddedildiği kaydedildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak'ta saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.