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Dünya

IKBY'den soruşturma! Tuğgeneral Mirze suikastından terör örgütü PKK çıktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta geçen hafta aracında gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybeden Tuğgeneral Muhammed Mirze'nin ölümünden terör örgütü PKK'nın sorumlu olduğunu bildirdi.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
IKBY'den soruşturma! Tuğgeneral Mirze suikastından terör örgütü PKK çıktı
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IKBY Güvenlik Konseyi, Duhok'un Zaho ilçesinde 23 Temmuz'da aracının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Güvenlik Konseyi üyesi Tuğgeneral Mirze'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin detaylı soruşturma yapıldığı belirtilen ve olayın görüntülerine de yer verilen videolu açıklamada, PKK'lı teröristlerin Mirze'nin aracına önceden yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumanda ile patlattıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, terör örgütünün IKBY güvenlik güçlerine yönelik saldırı planları olduğunun da bilindiği vurgulandı.

  • Tuğgeneral Mirze
  • IKBY

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