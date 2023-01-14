IKBY'li yetkili açıkladı: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını içeren anlaşma uygulanmadıkça dönemezler

Kelari, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki güvenlik durumu, IKBY'deki mülteciler ve uluslararası yardım kuruluşlarının mültecilere yönelik azalan desteklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

IKBY'de 930 bin 888 mülteci ve sığınmacının yaşadığını belirten Kelari, bu kişilerin yüzde 30'unun kamplarda, yüzde 70'inin de kamp dışında yaşadığını söyledi.

Kelari, "Sığınmacıların bir kısmı Musul, Diyala, Enbar ve Salahaddin'den, bir kısmı da Sincarlılardan oluşuyor, bunların sayısı da 300 bin civarında. DEAŞ'ın 2014 saldırısından beri evlerine dönemiyorlar." ifadelerini kullandı.

- ULUSLARARASI YARDIM KURULUŞLARININ DESTEKLERİ AZALDI

Aralık 2022'de Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile sığınmacıların durumuna ilişkin bir toplantı düzenlediklerinden söz eden Kelari, şöyle devam etti:

"Kendilerine sığınmacıların endişelerini aktardık ve IKBY'deki ofislerinin sığınmacıları ziyaret edebileceklerini söyledik. Sığınmacıların kendilerinin de endişelerini onlara anlatmasını istedik. Kamp ve kamp dışında gerçekleştirdiğimiz bir ankette, sığınmacılar şimdiye kadar ne evlerinin ıslah edildiğini ne de güvenliğin sağlandığını söylediler."

Kelari, yardım kuruluşlarının önceden mültecilere daha fazla yardım ettiğini hatırlatarak, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), UNICEF ve UNESCO gibi kurumların Irak ve IKBY'ye gelen yardımlarının azaldığına dikkati çekti.

Her bir sığınmacı veya mültecinin 2,5 veya 3 dolar gibi bir maliyetinin söz konusu olduğunu belirten Kelari, "Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ve Sığınmacı İşleri Komisyonu ile işbirliğimiz sürüyor. Sığınmacıların dönmesi için kendi bölgelerinde yeterli hizmet sağlanması ve güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "IRAK, BU YASA DIŞI GRUPLARI (PKK) SİNCAR'DAN ÇIKARMADIĞI MÜDDETÇE, BU ANLAŞMA (SİNCAR) UYGULANMAZ"

Kelari, Sincar'daki güvenliğin sağlanmamasından dolayı Ezidilerin yurtlarına dönemediğini aktararak "2022 yılının Mayıs ayında Irak Ordusu ile Sincar'daki yasa dışı örgütler (PKK) arasında çıkan çatışma nedeniyle 10 bin 570 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

IKBY'li yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ancak Irak, diğer ülkelerden gelip Sincar'da yasa dışı grup oluşturan, kaymakam bile atayan bu yasa dışı grupları (PKK) Sincar'dan çıkarmadığı müddetçe, bu anlaşma uygulanmaz.

Ezidiler (Sincar'a) geri dönmek istiyor ancak Irak ile Kürdistan Bölgesi arasında yapılan Sincar Anlaşması uygulanmadıkça, bu bölgede hiçbir şekilde güvenlik sağlanamaz ve halk evlerine dönemez. Daha önce bunu tecrübe ettik."

- PKK, DEAŞ'I BAHANE EDEREK BÖLGEYE KONUŞLANDI

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın saldırılarını bahane ederek 2014 sonrası Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başlamıştı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırmıştı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.