İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7735
  • EURO
    7,3904
  • ALTIN
    359.478
  • BIST100
    92381.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKBY'nin Erbil kentinde 11 mahalle karantina altında
Dünya

IKBY'nin Erbil kentinde 11 mahalle karantina altında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de korona virüsü tespit edilen 11 mahalle karantina altına alındı.

İHA07 Nisan 2020 Salı 21:22 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 21:22
ABONE OL

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı kararını ihlal ederek taziye merasimi kurulan bir evden virüsün başka mahallelere dağılması üzerine IKBY Sağlık Bakanlığı, 11 mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kent merkezindeki Karezan semtindeki taziye merasimine katılan 76 kişiye korona virüsü teşhisi konması üzerine kent merkezindeki Altın City, Şeyh Ahmet, Karezan, Zanko, Çınar, Mamostayan, Gulan 124, Ciyan, Ziylan City, Kani Geli ve 94 Bedava mahallerinde virüs testi yapılmak üzere karantina altına alındı.

Toplam 288 vakanın bulunduğu IKBY’de 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 105 kişi ise iyileşerek hastaneden taburcu oldu. IKBY’de korona virüsü ile mücadele kapsamında 14 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İstanbul'da poyraz etkili oluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Hafter milislerini durduran güç: Misratalı Türkler
Hafter milislerini durduran güç: Misratalı Türkler

Hafter milislerini durduran güç: Misratalı Türkler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.