IKBY'nin ham petrol ihracatı 400 bin varile ulaştı

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan petrol ihracatı raporuna göre, Duhok'un Zaho ilçesindeki Peşhabur bölgesinde yer alan petrol kuyusundan günlük 50 bin varil ham petrol çıkarılmaya başlandığı ve beklentilerin üstünde bir orana ulaşıldığı ifade edildi.

Raporda, petrol ihracatı için kullanılan ana boru hattının taşıma kapasitesinin artırılması için, Duhok'un Şeyhan bölgesinde yeni bir pompalama istasyonunun inşa edildiği ve bunun sonucunda taşıma kapasitesinin 700 binden 1 milyon varile çıkarıldığı kaydedildi.

Bakanlığın raporunda, taşıma kapasitesi 1 milyon varile çıkarılan boru hattının sadece IKBY'deki kuyulardan çıkarılan petrol için değil aynı zamanda Irak merkezi hükümetinin Kerkük ve çevresindeki kuyulardan ihraç etmek istediği petrolün ihracatında da kullanılabileceği ifadesine yer verildi.

IKBY'nin mevcut günlük ham petrol ihracatının 400 bin varile ulaştığı bilgisine yer verilen raporda, 2019 yılında bu oranın daha yükseğe çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

IKBY, Mayıs 2014'ten bu yana Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde kontrolündeki kuyulardan ham petrol ihraç ediyor.

Kerkük petrolü

Erbil yönetimi, Ekim 2017'ye kadar Kerkük'teki kuyulardan günlük yaklaşık 300 bin varil petrolü kendi boru hattıyla Ceyhan limanına ihraç ediyordu. Ancak Irak merkezi hükümetinin Kerkük'te tam kontrol sağlaması ve Peşmerge'nin çekilmesinden sonra petrol ihracatı askıya alındı. Kerkük petrolü, Tahran ve Bağdat'ın anlaşması sonucu tankerlerle günlük 30 bin varil civarında İran'a ihraç edilmeye başlandı.

Irak medyasında geçen hafta çıkan haberlerde ise, Bağdat yönetiminin ABD'nin İran'a karşı uygulamaya koyacağı yaptırımların 2'nci aşaması kapsamında Kerkük'ten İran'a petrol ihracatını durdurup, eskiden olduğu gibi Ceyhan Limanı'na sevk edilmesi kararı aldığı iddia edildi.