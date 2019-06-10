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IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani göreve başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani, yemin ederek resmen göreve başladı.

  • AA
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Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, IKBY eski başkanı Mesut Barzani ile çok sayıda yetkili ve yabancı ülke misyon temsilcisi katıldı.

Yemin edip göreve başlayan Barzani, yeni kabinenin oluşturulması için yarın Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) başbakan adayı olan IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'ye görev verecek.

Neçirvan Barzani, geçen ayın sonunda parlamentoda düzenlenen olağan oturumda KDP, Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyan milletvekillerin desteğiyle 68 oyla IKBY başkanlığına seçilmişti. Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Yeni Nesil Hareketi ise oturuma katılmamıştı.

- NEÇİRVAN BARZANİ KİMDİR?

Irak’ın Erbil kentine bağlı Barzan bölgesinde 1966 yılında doğan Neçirvan Barzani, 1975’te ailesiyle Irak’ı terk ederek İran’a sığındı. Barzani, 1984’te Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu .

Neçirvan Barzani, 1989'da Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin politbüro üyesi olarak siyasi hayatına başladı. Parti içindeki çalışmalarının ardından 1996’da Erbil Merkezli IKBY Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

KDP ve KYB merkezli iki idarenin birleşmesi sonucu Barzani, 2006'da IKBY Başbakanı olarak seçildi.

KDP'nin IKBY'deki seçimlerde birinci parti çıkması sebebiyle Neçirvan Barzani, bölgesel başkan seçilene kadar başbakan koltuğunda oturan isim oldu.

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