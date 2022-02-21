IKBY'ye göre Federal Mahkemenin ''petrol gelirleri'' kararı Irak'ın geleceğini tehlikeye atabilir

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:15

IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, ihraç edilen petrol gelirlerinin merkezi yönetime teslim edilmesini öngören Irak Yüksek Federal Mahkemesi kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki en yüksek yargı kurumu olduğu için teknik olarak Federal Mahkeme kararlarına itiraz yolunun kapalı olduğunu kaydeden Adil, bununla birlikte, "IKBY hükümeti olarak mahkemenin verdiği kararı reddediyoruz. Bu bizim için kabul edilemez bir durum ancak Irak hükümetiyle bu konuya ilişkin müzakerelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Adil, mahkemenin aldığı kararın "anayasal hiçbir dayanağı olmadığını" ve IKBY'nin anayasadan kaynaklı yetkilerinin bu kararda göz ardı edildiğini savundu.

- "HAZIRLADIĞIMIZ ORTAK TASARI DEĞİŞTİRİLDİ"



Petrol ve doğal gaz dosyasının çok girift bir mesele olduğunu ve bu konuya dair Irak hükümetiyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Adil, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Şubat 2007'de Bağdat hükümetiyle Irak petrol ve doğal gaz yasa tasarısı hazırladık. Daha sonra Irak hükümeti bu tasarıyı tek taraflı olarak yeniden düzenledi ve IKBY'nin anayasal hakları yok sayıldı. Konuya ilişkin yaptığımız anlaşma uygulanmadı ve hazırladığımız ortak tasarı değiştirildi.

Irak Anayasasının 110. 111. ve 112. maddeleri açık bir şekilde Irak ve IKBY hükümetlerinin petrol ve doğal gazla ilgili siyaset ve stratejiyi belirlemeleri ve geliştirmelerinden bahsediyor. Bu sadece Irak hükümetine değil iki hükümete de verilmiş bir yetkidir. Anayasada bu konuda ortak yetki verilmiştir."

- "IKBY HÜKÜMETİ YENİ PETROL KUYULARINA YATIRIM YAPTI"



Adil, eski Irak Başbakanı Nuri Maliki döneminde ülkede petrol ve doğal gaz yasası çıkana kadar iki tarafın da petrol ve doğal gaz alanında yatırım yapabileceği konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

"Bu nedenle IKBY hükümeti yeni petrol kuyularına yatırım yaptı ve bunları geliştirdi." diyen Adil, anayasada Irak'ın mevcut kuyuları geliştirebileceğinin belirtildiğini, ancak yeni petrol kuyularından bahsedilmediğini dile getirdi.

Adil, petrol kuyularının keşfedilmesiyle ilgili arama-tarama çalışmaları yapan şirketlerin ortaklaşa çalıştıklarını kaydederek, "Masraflar bu petrol şirketleri tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda keşfedilen kuyular da bu şirketler tarafından işletiliyor. IKBY ile petrol şirketleri arasında yapılan anlaşmalar bu temelde imzalanıyor." ifadelerini kullandı.

- "10 SENEDİR ERTELENEN BU DAVAYA İLİŞKİN NEDEN BU SÜREÇTE KARAR VERİLİYOR?"



Adil, mahkemenin IKBY'deki petrol ve doğal gazla ilgili kararını özellikle de zamanlama açısından "siyasi" gördüklerini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü, "Bu dava 2012'den bu yana mahkemede görüşülüyordu. 10 senedir ertelenen bu davaya ilişkin neden bu süreçte karar veriliyor? Şüphesiz ki bu birkaç faktöre bağlıdır ve birkaç siyasi boyutu vardır." diye konuştu.

Adil, "Bu kararda IKBY'nin çıkarları gözetilmediği gibi Irak'ın geleceği de dikkate alınmamıştır. Çünkü burada siyasete ayar veren bir karar verilmiştir. Federal Mahkemenin aldığı bu kararın, Irak'ın siyasal geleceğini de tehlikeye atacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "PETROL ANLAŞMASI YAPTIĞIMIZ ŞİRKETLER VE ÜLKELERE VERDİĞİMİZ SÖZLERE BAĞLIYIZ"



Federal Mahkeme yasasına yönelik itirazları daha önce de dile getirdiklerine dikkati çeken Adil, Irak'ın tüm tarafların ittifakıyla yönetilmediği taktirde, bu durumun "farklı oluşumlar üzerinde tehlike oluşturacağını" ifade etti.

Adil, sözlerinin sonunda, "Petrol anlaşması yaptığımız şirketler ve ülkelere verdiğimiz sözlere bağlıyız. Yaptığımız anlaşmalara bağlılık önceliklerimiz arasındadır. Yürüttüğümüz siyasete olan inancımız tamdır." dedi.

- IRAK YÜKSEK FEDERAL MAHKEMESİNİN KARARI



Irak Yüksek Federal Mahkemesinden 15 Şubat'ta çıkan kararda, "IKBY'deki petrol ve gaz yasası, federal yönetim (Bağdat) anayasasına aykırıdır ve yasal değildir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararda, IKBY hükümetine petrol ve gaz ihracatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali Denetim Divanına bilgi vermek zorunluluğu getirilerek, "Bölgeden ihraç edilen petrol gelirleri merkezi yönetim Petrol Bakanlığına teslim edilmeli." ifadesi yer almıştı.