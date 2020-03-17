İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4644
  • EURO
    7,1769
  • ALTIN
    309.376
  • BIST100
    82010.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKEA Almanya'da bulunan 53 mağazasını kapatma karar aldı
Dünya

IKEA Almanya'da bulunan 53 mağazasını kapatma karar aldı

Uluslararası mobilya mağazası IKEA, Korona virüsü endişesiyle Almanya'da bulunan 53 mağazasını kapatma kararı aldı.

IHA17 Mart 2020 Salı 12:36 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:36
ABONE OL

Dünyanın en büyük mobilya mağazalarından biri olan IKEA, Almanya genelinde bulunan 53 mobilya mağazasının tümünü salı gününden itibaren kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kapatma kararının Korona virüsünün yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak nedeniyle alındığı belirtildi. Şirketin Almanya Genel Müdürü Dennis Balslev ise mağazalarını her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurguladı.

Kapatma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, şirketin internet üzerinden satışlarının devam ettirileceği açıklandı.

Koronavirüs karantinası için yurtlar hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...
Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...

Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.