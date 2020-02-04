İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9787
  • EURO
    6,6144
  • ALTIN
    301.053
  • BIST100
    120488
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IKEA'dan başörtülü çalışanına tepki gösteren müşteriye alkışlanacak cevap: Bir daha gelmeyin
Dünya

IKEA'dan başörtülü çalışanına tepki gösteren müşteriye alkışlanacak cevap: Bir daha gelmeyin

İsveç merkezli mobilya mağazası IKEA, başörtülü çalışanına tepki gösteren bir müşteriye karşı çalışanını savundu. İnternet üzerinden bir müşterinin yazdığı 'Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım' mesajına IKEA sosyal medya sorumlusu 'Sizin gibilerin mağazamıza gelmemesine üzülmüyoruz' şeklinde cevap verdi.

04.02.2020  11:08 - Güncelleme: 04.02.2020  11:09

İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Geçen hafta, IKEA'nın İsviçre'nin Aubonne kentindeki bir müşteri internet üzerinden yaptığı bir yorumda, "Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine IKEA mağazasının sosyal medya sorumlusu, müşterinin yorumuna yazdığı cevapta, "Şirketimizin değerleri açıktır: Kökeni, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkese saygı ile yaklaşıyoruz. Bir insanı kıyafeti üzerinden yargılamadan önce onu tanımalısınız. Biz ön yargılı davranmadık ve bahsettiğiniz çalışanımız herkes tarafından sevilen ve sayılan biri. Bu yüzden sizin açıkça ayrımcılık yapan yorumunuzu hoş karşılamıyoruz. Böyle fikirlere sahip birinin de mağazamıza gelmemesine üzülmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YÜZLERCE YENİ MÜŞTERİ KAZANDINIZ'

Bu olayın sosyal medyaya yansımasıyla mağazanın internetteki yorum kısmına çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

Gelen mesajlardan biri "Başörtülü kasiyeri eleştiren bu kişiye verdiğiniz cevap için teşekkür etmek istedim. Bize hoşgörülü ve açık görüşlü olduğunuzu gösterdiniz. Belki bir müşteri kaybettiniz ama emin olun yüzlerce yeni müşteri kazandınız. Keşke bütün mağazalar IKEA gibi olsaydı, dünyamız çok daha güzel olurdu. Yeniden bravo IKEA!" oldu.

Birçok internet kullanıcısı, mağazanın "hoşgörülü ve ayrımcılığa karşı tutumu" için Google’daki yorum kısmına maksimum notu (5 yıldız) vererek, mağazanın genel notunu yukarıya çıkardı.

MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!
Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı
Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.