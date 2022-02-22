Ukrayna krizinde gözler haftalardır Kremlin'deydi.
Moskova yönetiminden beklenen adım, dün akşam saatlerinde geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Sıcak saatler yaşanırken, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski'nin bir konuşması sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Jirinovski, 27 Aralık'ta yaptığı konuşmada, Batı'ya seslenip Moskova'nın önerilerini kabul etmesi gerektiğini vurguladı.
TRT Haber'in haberine göre, Rus politikacı, aksi takdirde "programımızı 22 Şubat sabah saat 4'te öğreneceksiniz" ifadesini kullandı.
Bu açıklamanın yeniden gündeme gelmesiyle, Jirinovski'nin Putin'in atacağı muhtemel adımları aylar öncesinden bildiği yorumu yapılıyor.