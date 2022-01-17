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Dünya

İki dev arasında pazarlık! 50 milyar sterlinlik teklifi reddettiler

İlaç şirketi GlaxoSmithKline, Unilever'in 50 milyar sterlin büyüklükteki teklifi şirketin 'değerinin altında' olduğu gerekçesiyle reddetti.

Reuters17 Ocak 2022 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:52
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İlaç şirketi GlaxoSmithKline, Unilever'in tüketici ürünleri birimi için yaptığı 50 milyar sterlinlik teklifi reddetti.

50 MİLYAR STERLİNLİK TEKLİFİ REDDETTİLER

Unilever ise teklifin kabul edilmesi için çalışmaları sürdüreceğinin sinyalini verdi. Gıda, güzellik ve ev bakımı markalarından oluşan portföyünü yeniden şekillendiren Unilever, GSK'nın tüketici ürünleri biriminin Unilever için "stratejik olarak çok uygun" olduğunu açıklamıştı.

Unilever'in bugün yaptığı açıklamada, GSK'nın ağız bakımı ve gıda takviyesi ürünleri ile mevcut ürünleri arasındaki uyuma dikkat çekilerek, "Satın alma işlemi, ABD, Çin ve Hindistan'da bütünleşik ürün portföyüyle bir büyüme platformu ve ölçek (ekonomisi) yaratacağı gibi diğer gelişmekte olan ülkeler için de yeni fırsatlar oluşturacaktır" denildi.

SALGINDAN BU YANA EN BÜYÜK SATIN ALMA OLACAKTI

Söz konusu anlaşma, gerçekleşmesi halinde salgın hastalığın başlangıcından bu yana dünya genelindeki en büyük satın alma olacaktı.

Glaxo, Unilever'den sonuncusu 20 Aralık'ta olmak üzere tüketici sağlık ürünleri birimini satın almak için üç teklif aldığını, üçünü de reddettiğini açıkladı.

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