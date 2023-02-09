İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2023 Perşembe / 19 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8281
  • EURO
    20,242
  • ALTIN
    1129.25
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'İki devlet tek millet olarak Türk kardeşlerimizin yanındayız'
Dünya

'İki devlet tek millet olarak Türk kardeşlerimizin yanındayız'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremleri 'yüzyılın en büyük depremi' olarak nitelendirerek, 'İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
'İki devlet tek millet olarak Türk kardeşlerimizin yanındayız'
ABONE OL

Başbakan Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Twitter'dan Türkçe açıklama yaptı.

Paylaşımında Türkiye'ye destek mesajı veren Şerif, "Hükümetimiz, Türkiye için devam eden kurtarma ve yardım çalışmalarını ülke çapında bir kampanyaya dönüştürmeye karar vermiştir. İş dünyasının, din alimlerinin ve eğitim kurumlarının desteğini alacağız. Pakistan bu zor anlarında Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şerif, görüştüğü eyalet başbakanlarından Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan ulusal yardım kampanyasına sahip çıkmalarını istediğini belirterek, "Bu, yüzyılın en büyük depremi. İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
  • kahramanmraş
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.