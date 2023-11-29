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Dünya

''İki devletli çözüm'' için harekete geçtiler: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına 'iki devletli çözüm' için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
''İki devletli çözüm'' için harekete geçtiler: Türkiye ile görüşmeye hazırız
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu'nun hazırladığı Türkiye raporunun yayınlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. AB üyesi ülkelerin liderlerinin talebi doğrultusunda söz konusu raporu hazırladıklarını belirten Borrell, "Türkiye bizim için çok önemli bir partner" ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemlerde AB-Türkiye ilişkilerinde inişli-çıkışlı dönemlerden geçildiğini kaydeden Borrell, son dönemde daha yapıcı bir yaklaşımla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

"TÜRKİYE, ÇATIŞMALARDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR"

İsrail-Filistin sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Borrell, Türkiye'nin çatışmaların çözümünde önemli roller üstlendiğine dikkat çekti. "Türkiye'yi Libya'da görüyoruz. Türkiye'yi Somali'de görüyoruz. Hatta Türkiye'nin Venezuela meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde neden rol oynamasın?" ifadelerini kullanan Borrell, Türkiye'nin Filistin meselesini güçlü bir şekilde desteklediğini bildiklerinin altını çizerek, "Türkiye ve bölgedeki tüm ilgili aktörlerle çalışmaya hazırız. Müslüman ve Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. İki devletli çözümü hayata geçirecek siyasi müzakere yolları konusunda Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey" dedi. Borrell, tüm alanlarda Türkiye ile daha işbirlikçi ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmenin stratejik çıkarlarına olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs sorunu başta olmak üzere Türkiye ile yakın ilişkiler kurmanın, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda hayati önem taşıdığını ifade eden Borell, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta bir NATO müttefiki olarak Karadeniz'deki rolünün de kilit önem taşıdığını söyledi.

AB KOMİSYONU DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

"AB ve Türkiye'nin Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumuna Dair Ortak Bildiri" adlı raporu kamuoyuna açıklayan AB Komisyonu, raporunda temel fikir ayrılıklarını gidermeye yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Raporda ayrıca Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesi tavsiye edilirken, ticaret, yatırım, göç ve vize muafiyeti gibi konularda daha fazla adım atılması gerektiği vurgulanmıştı.

  • Josep Borrell
  • İsrail-Filistin çatışması

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