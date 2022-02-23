''İki devletli çözüm mümkün mü?'' sorusuna İsrail'den cevap

AA 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:41

Gantz, Almanya'nın Münih kentinde hafta sonu düzenlenen güvenlik konferansında katıldığı bir panelde konuştu.

Filistin'in tam bir devlete sahip olmasının mümkün olmadığını savunan İsrailli Bakan, "Sonunda kendimizi iki oluşumda buluyoruz. Bizim Filistin egemenliğine ve idaresine saygı duyduğumuz ve bizim güvenlik ihtiyaçlarımıza saygı duyulan." dedi.

Panelin moderatörünün, "İki devletli çözüm mümkün mü dediniz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Gantz, "iki ayrı oluşumdan" bahsettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki devletli çözümden bahsetmek bizi eski çerçeveye alıyor. Bu ifade '1967 sınırlarına geri dönülmesi' yanlış algısına yol açıyor. Bunlar olamayacak şeyler. Bu yüzden iki ayrı oluşum dedim. Birini diğeriyle tamamlayacağız. Biriyle Filistinlilerin hakları diğer yandan da İsrail'in güvenliğini sağlayacağız."

Gantz, kendilerinin Filistinlilerin, Filistinlilerin de İsrail'in varlığını göz ardı edemeyeceğini, bir arada yaşamanın yolunu bulmaları gerektiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı, "İki tarafın da tarihi kararlar alması gerekiyor. Umarım, sahadaki gerçekleri göz önüne alarak yeni bir gerçeklik oluşturabiliriz." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile iki kez yüz yüze görüştüğünü hatırlatan Gantz, "iki taraf arasında stratejik iletişimin sürdürülmesi ve Filistin ekonomisinin canlandırılması gerektiğini" kaydetti.

Filistin konusunda, İsrail'deki koalisyon hükümetinin ortakları arasında farklı fikirler öne çıkıyor.



Mevcut Başbakan Naftali Bennett'in liderliğini yaptığı siyasetin sağ kanadından Yamina Partisi, Filistinlilerle görüşmenin zamanı olmadığını savunuyor. Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol kanattan Meretz Partisi ise Filistinlilerle müzakerelerden yana tavır sergiliyor.