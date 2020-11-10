İki İngiliz diplomatı ''istenmeyen kişi'' ilan ettiler

AA 10 Kasım 2020 Salı 07:54 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 08:15

Belarus Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Minsk Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı, statülerine uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, yaptığı açıklamada, diplomat statüsüne uygun olmayan ve Belarus'ta bulunma gerekçeleriyle bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle İngiltere Büyükelçiliğinin 2 diplomatının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Belarus basınında, 2 İngiliz diplomatın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı ülkede izinsiz gösteriler düzenleyen muhalefet temsilcileriyle görüşmeler yaptığı ve gösterilerin dünya kamuoyuna duyurulması için destek verdikleri iddiaları yer almıştı.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Hafta sonları devam eden ve katılımın gittikçe zayıfladığı gösterilerde protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.