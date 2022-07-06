İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1678
  • EURO
    17,6119
  • ALTIN
    975.522
  • BIST100
    2385.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki kilit bakanın istifası Johnson'a büyük darbe vurdu
Dünya

İki kilit bakanın istifası Johnson'a büyük darbe vurdu

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in hükümette yaşanan skandalların ardından Salı günü istifa etmesiyle Başbakan Boris Johnson'ın siyasi kariyerindeki sorunlara bir yenisi eklendi.

Reuters6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Sunak ve Javid birbirlerinden birkaç dakika arayla gönderdikleri istifa mektuplarında Johnson'u hükümeti standartlara uygun olarak yönetmeyi başaramadığı konusunda eleştirdi.

Görevde kalmaya devam etmeye çalışacağının işareti olarak Johnson istifaların hemen ardından eski iş insanı ve mevcut eğitim bakanı Nadhim Zahawi'yi maliye bakanı olarak atadı. Şubat ayında hükümet içerisinde başka bir göreve atanan Steve Barclay ise sağlık bakanı olarak atandı.

Bakanların istifalarından dakikalar önce Johnson canlı yayında, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'a hükümette yer verdiği için özür dilemişti.

Geçtiğimiz aylarda bir dizi skandala karışmak ve hata yapmakla suçlanan Johnson, koronavirüs yasakları sırasında kendisi ve hükümet yetkililerinin başbakanlık makamında eğlence düzenlediği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki ile karşılaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.