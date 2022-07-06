İki kilit bakanın istifası Johnson'a büyük darbe vurdu

Sunak ve Javid birbirlerinden birkaç dakika arayla gönderdikleri istifa mektuplarında Johnson'u hükümeti standartlara uygun olarak yönetmeyi başaramadığı konusunda eleştirdi.

Görevde kalmaya devam etmeye çalışacağının işareti olarak Johnson istifaların hemen ardından eski iş insanı ve mevcut eğitim bakanı Nadhim Zahawi'yi maliye bakanı olarak atadı. Şubat ayında hükümet içerisinde başka bir göreve atanan Steve Barclay ise sağlık bakanı olarak atandı.

Bakanların istifalarından dakikalar önce Johnson canlı yayında, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'a hükümette yer verdiği için özür dilemişti.

Geçtiğimiz aylarda bir dizi skandala karışmak ve hata yapmakla suçlanan Johnson, koronavirüs yasakları sırasında kendisi ve hükümet yetkililerinin başbakanlık makamında eğlence düzenlediği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki ile karşılaşmıştı.