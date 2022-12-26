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Dünya

İki komşu arasında gerginlik tırmandı: Genelkurmay Başkanı sınıra gönderildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da gerginliğin tırmanması üzerine dün gece Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic'e Kosova sınırına gitme talimatı verdi.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
İki komşu arasında gerginlik tırmandı: Genelkurmay Başkanı sınıra gönderildi
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Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic Sırp medyasına yaptığı açıklamada, Kosova'daki durumun karmaşık olduğunu ve önümüzdeki dönemde Sırbistan ordusunun sınır bölgesindeki mevcudiyetinin gerekli kılındığını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in talimatı üzerine dün gece Kosova sınırından 10 kilometre mesafedeki Raska kentine gelen Mojsilovic, "Sırbistan ordusunun aldığı talimatlar kesin, net ve bütünüyle uygulanacak" diye konuştu.

SİLAH SESLERİ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Vucic'in, Mojsilovic'i Kosova sınırına gönderme kararı, Kosova polisinin, ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok'ta Sırplar tarafından kurulan bir barikatı kaldırmaya çalıştığı ve bu sırada çatışma çıktığı iddialarından sonra geldi. Sırbistan medyası, Zubin Potok'tan silah sesleri yükseldiği haberini duyururken, Kosova polisi, herhangi bir silahlı çatışmaya dahil olmadıklarını açıklayarak iddiaları yalanladı.

Kosova medyası ise, silah seslerinin duyulduğu yerde NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) ait askerlerin yer aldığını yazdı. KFOR tarafından yayınlanan açıklamada ise Zubin Potok'ta devriye gezen askerlerin yakınlarında ateş edildiği fakat yaralanma veya maddi hasar meydana gelmediği duyuruldu.

"VUCİC'İN OYUNU"

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, KFOR devriyesi yakınlarında duyulan silah seslerini, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oyunu" olarak tanımladı.

Sveçla, Sırbistan'ı yeni bir çatışma çıkarma amacıyla propaganda yapmakla suçladı.

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