İki nükleer gücü savaşın eşiğine getirmişti! Askerler çekiliyor

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:13

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan ve Çin'in batı Himalayalar'daki çekişmeli sınırdan askerleri geri çekmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, görüşmelerin ardından varılan çekilme, Pangong gölü bölgesinden başladı.

Parlamentoya hitap eden Singh, resmi olarak Fiili Kontrol Hattı (LAC) olarak bilinen tartışmalı sınırda, aylarca süren çıkmaz sonrası Pekin ile ulaşılan varılan uzlaşmayı doğruladı.

Singh, 'Çin ile sürekli görüşmelerimiz, Pangong Gölü'nün kuzey ve güney kıyılarında bağlantının kesilmesi konusunda anlaşmaya varmamızı sağladı.' dedi.

Çekilme anlaşması, ilk olarak Çarşamba günü Pekin tarafından duyuruldu ve ülkenin ordusu, askerlerin geri çekilmesinin çoktan başladığını söyledi.

Singh, Pangong Gölü'nden sonra, her iki tarafın da LAC boyunca diğer bölgelerden asker çekeceğini belirterek, "LAC boyunca sürtüşme noktalarında bağlantının kesilmesini sağlamak için, şu anda birbirine yakın olan her iki tarafın birliklerinin 2020'de yapılan ileri konuşlandırmaları geri çekmeleri ve kalıcı olarak kabul edilen üslere geri dönmeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR KRİZİ

İki ülke arasındaki sınır çekişmesi, geçtiğimiz nisan ayında başladı ve Hindistan Çin'i, askerlerini fiili sınır boyunca birçok noktada ilerletmek ve yeni altyapı inşa etmekle suçladı. Ancak Pekin, bu tür suçlamaları defalarca reddetti ve gerilimin Yeni Delhi'den kaynaklandığını iddia etti.

Hindistan ve Çin birliklerinin sıcak çatışmaya girdiği haziran ayında, en az 20 Hint askeri öldü.

Sınırdaki gerilim, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde büyük bir darbe vurdu. Hem Yeni Delhi hem de Pekin, tartışmalı bölgeye ek birlikler gönderdi.

İki ülke, seyrek nüfuslu dağlık alanda yaklaşık 3.500 km uzunluğunda bir sınırı paylaşıyor. Hindistan ve Çin, 1962'deki savaştan beri, bir sınır üzerinde anlaşamadılar ve bölgede örtüşen toprak iddialarını devam ettirdiler.

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