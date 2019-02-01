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İki Rus fırkateyn için 950 milyon dolarlık anlaşma

Hindistan, iki Rus Talwar Sınıfı Fırkateyn için 950 milyon dolarlık bir anlaşmayı onayladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan, BrahMos süpersonik füzesiyle donatılmış Rus yapımı 2 Talwar sınıfı fırkateynin 950 milyon dolar değerinde bir sözleşmeyle tedarik edileceğini açıkladı.
 
Hindistan, geçtiğimiz Ekim ayında Rusya'dan 2 milyar dolar karşılığında dört fırkateyn alımını onaylamıştı. Bu anlaşma kapsamında tamamen inşa edilmiş iki savaş gemisi doğrudan Hindistan'a gönderilirken, diğer ikisi Hindistan'da ayrı bir anlaşma altında üretilecek.
 
Hindistan'da üretilecek gemiler, Ukrayna'nın M7N.1E gaz türbini motorlarıyla donatılacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Moskova motorları Ukrayna’dan ithal etmeyi bırakmıştı ancak Hindistan'ın bu motorları daha önce aldığı bildirildi.
 
Uzmanlar, ABD’nin Moskova’dan silah alımlarına yönelik yaptırımlar uyguladığı göz önüne alındığında, Hindistan'ın gemilere ruble yolunu kullanarak ödeme yapabileceğini vurguladı.

ABD´de skandal görüntüler

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