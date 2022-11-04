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Dünya

İki ülke arasında gerilim! 180 savaş uçağına karşılık verdiler: 80 jet acil havalandı

Kuzey Kore'nin 180 askeri uçağının birçok farklı yerde harekete geçmesi üzerine, Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.

4 Kasım 2022 Cuma 11:15 - Güncelleme:
İki ülke arasında gerilim! 180 savaş uçağına karşılık verdiler: 80 jet acil havalandı
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Güney Kore ve Kuzey Kore arasında devam eden füze gerilimi boyut değiştirdi.

Kuzey Kore'nin 180 adet savaş uçağını Güney Kore sınırına yakın bölgede havalandırdığı tespit edildi.

Açıklama Güney Kore ordusu tarafından yapıldı. 180 savaş uçağın 4 saatten fazla havada kaldığı belirtildi.

Askeri Sınır Çizgisi'nin 20 kilometre kuzeyinde seyreden Kuzey Kore savaş uçaklarına karşı Güney Kore'nin F-35'ler de dahil olmak üzere 80 savaş uçağını acil olarak kaldırdığı bildirildi.

Kuzey Kore, dün, 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerinin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.

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