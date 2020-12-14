star.com.tr 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:25 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:42

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı.

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds geçtiğimiz hafta, prototip bir hipersonik seyir füzesi için ABD ile ortak yürütülecek bir proje duyurdu. Kanberra yönetimi, bu ve diğer ilgili programlara 9,3 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Söz konusu anlaşma kapsamında önümüzdeki aylarda hipersonik füzelerde test aşamasına geçileceği bildirildi.

Savunmaya ilişkin alınan kararların, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan askeri tehdide yanıt niteliği taşıdığı bildirildi. Bakan Reynolds yaptığı açıklamada, "Morrison hükümeti, Avustralyalıları güvende tutmaya devam ederken, aynı zamanda ulusun çıkarlarını hızla değişen küresel ortamda koruyor" ifadelerini kullandı.

- ÇİN-AVUSTRALYA İLİŞKİLERİNDE DURUM KÖTÜLEŞİYOR

İki ülke ticaret ortaklığında önemli paya sahip olsa da Avustralya, Çin'in 2017'den beri içişlerine karıştığından şüpheleniyor.

2018'de Avustralya hükümeti, Huawei Technologies'in ikili gerilimi artıran 5G pazarına katılmasını yasakladı.

Nisan ayında pandeminin küresel etkileri tırmanırken Avustralya'nın Kovid-19'un kökeniyle ilgili bağımsız bir çalışma talebinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler daha da kötüye gitti. Çin ertesi ay, Avustralya'ya bazı et ürünü ithalatlarını durdurdu ve Avustralya arpasına yüzde 80 artı gümrük vergisi koydu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler giderek kötüleşirken, Pekin yönetimi Avustralya'ya yönelik pamuk, kömür, ıstakoz ve odun ürünlerine kadar uzanan bir dizi ticari yaptırım kararı aldı.

- "AVUSTRALYA, ÇİN HÜKÜMETİNDEN ÖZÜR İSTİYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Twitter'da, Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı, üzerinde "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Lijian'ın paylaşımda, "Afgan sivillerin, Avustralyalı askerlerce öldürülmesi şoke edici. Bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesini kullanması, taraflar arasında gerilime yol açmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaşımını silmesini talep etmişti. "Son derece çirkin" paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini savunan Morrison, "Avustralya, bu çirkin iş için Çin hükümetinden özür de istiyor." ifadesini kullanmıştı. Avustralya Başbakanı, iki ülke arasındaki gerilim ile başa çıkma yönteminin bu olamayacağını sözlerine eklemişti.

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