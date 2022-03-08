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Dünya

İki ülke arasında kriz! Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırdılar

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Rus Büyükelçiliği'ne kamyonla saldırı yapılmasının ardından İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

IHA8 Mart 2022 Salı 16:15 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 16:15
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında birçok ülkeden Rusya'ya karşı tepkiler büyüyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir grup, Rus Büyükelçilik binası önünde toplanarak Rusya'ya tepki gösterdi. Bir kamyon şoförü ise kamyonuyla geri geri giderek büyükelçilik kapısını kırdı. Tüm dünyada büyük yankı bulan olay sonrasında Rusya da harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada, "8 Mart tarihinde İrlanda'nın Moskova Büyükelçisi B. Macalduff, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi, Dublin'deki Rus Büyükelçiliği'ne karşı bir güvenlik ihlaliyle bağlantılı olarak bir kamyon şoförünün büyükelçilik binasına çarpması nedeniyle protesto edildi" denildi.

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