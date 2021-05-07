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Dünya

İki ülke arasında savunma iş birliği için eylem planı imzalandı

Japonya ve Polonya savunma, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 5 yıllık eylem planına imza attı.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:12
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Kyodo ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

İki bakan görüşmede, 2015-20 eylem planının devamı niteliğinde, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 5 yıllık eylem planı imzaladı.

Plan kapsamında, karşılıklı yüksek düzeyli siyasi istişarelerin yapılması ile savunma iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla ikili anlaşma imzalanması hedefleniyor.

Eylem planı altyapıdan, enerjiye ve yüksek öğrenime kadar Japonya ve Polonya ilişkilerinin geliştirilmesini öngörüyor.

Görüşmede iki ülke, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki "güç kullanan ve tek taraflı" eylemlere karşı çıkılması için iş birliği yürütülmesinde anlaştı.

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