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Dünya

İki ülke arasında sular durulmuyor! ''Moskova bedel ödemeli''

Çekya 2014'te meydana gelen depo patlamasından sorumlu tuttuğu Rusya'dan tazminat istemeye hazırlanıyor. Çek makamları Moskova'dan yaklaşık 390 milyon lira talep edileceğini açıkladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:18
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Rusya ile Çekya arasında geçen ay yaşanan diplomatik krizin ardından sular durulmuyor.

Prag, 2014 yılında Vrbetice kasabasında meydana gelen askeri mühimmat deposundaki patlamayı yeniden gündeme getirdi ve bu konuda Rus istihbaratına yönelik suçlamayı tekrarladı.

"MOSKOVA BEDEL ÖDEMELİ"

TRT Haber'in haberine göre, Çekya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alena Şilerova, uluslararası normlar çerçevesinde Moskova'nın bedel ödemesi gerektiğini açıkladı. Bu kapsamda, yaklaşık 390 milyon lira tazminat talep etme kararını aldıklarını duyurdu.

Bazı siyasetçiler ise Rusya'dan bu şekilde bir tazminatın alınamayacağı görüşünü savunuyor.

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