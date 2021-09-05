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Dünya

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik: 19 savaş uçağı bölgeye uçtu!

Tayvan ile Çin arasında gerginlik yaşandı. Tayvan Hava Kuvvetleri, Çin'in askeri faaliyetlerine karşı 19 uçağın havalandığını açıkladı.

5 Eylül 2021 Pazar 18:51 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 18:51
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Tayvan hava kuvvetleri, Çin'in askeri faaliyetlerine karşı havalandı. Savunma bakanlığı nükleer yetenekli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere 19 uçağın Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine uçtuğunu bildirdi.

Aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin görevinin 10 adet J-16 ile 4 adet Su-30 savaşçısının yanı sıra nükleer silah taşıyabilen 4 adet H-6 bombardıman uçağı ve bir denizaltı karşıtı uçak içerdiğini söyledi.

Bakanlık, Çin uçaklarını uyarmak için Tayvan savaş uçaklarının gönderildiğini, onları izlemek için füze sistemlerinin yerleştirildiğini söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan bir haritaya göre, Çin uçağı Çin'e Tayvan kıyılarından daha yakın bir bölgede, Pratas'ın kabaca kuzeydoğusunda uçtu.

Çin'den ise henüz bir yorum yapılmadı.

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