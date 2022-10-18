İki ülke daha Şengen'e dahil ediliyor!

AP Genel Kurulunun Strazburg'daki oturumunda, Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen bölgesine alınmasıyla ilgili karar tasarısı 49'a karşı 547 oyla kabul edildi.

Kabul gören tasarıda, iki ülkenin 2022 sonuna kadar Şengen'e katılması için AB Konseyinin acilen karar alması istendi. Bu yönde karar alınması halinde Avrupa'nın iç sınırlarında iki ülke vatandaşları için uygulanan sınır kontrollerinin kaldırılabileceği hatırlatıldı ve bu kontrollerin "ayrımcılığa" yol açtığı ifade edildi.

AP milletvekilleri, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini belirterek AB ülkelerinin henüz iki ülkeyi Şengen bölgesine davet etme yönünde karar vermemesini eleştirdi, bunun Avrupa Tek Pazarına zarar verdiğini savundu.

AB'nin 27 üyesinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İrlanda Şengen bölgesinde bulunmuyor. AB üyesi olmamasına karşın İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ise Şengen içinde yer alıyor.

AP milletvekilleri, 2018, 2020 ve 2021'de de Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini talep eden karar tasarıları kabul etmişti.

Bir ülkenin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e girebilmesi için AB ülkelerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.