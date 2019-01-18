İki ülke İsveç’te gizlice görüştü

ABD ve Kuzey Koreli temsilcilerin İsveç’in başkenti Stockholm’da gizli ve üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İsveç Haber Ajansı TT’de yer alan bilgiye göre, ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son Hui, Stockholm’da bir araya geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom’un da görüşmelere katıldığı belirtildi.

TT’de çıkan haberle ilgili açıklamada bulunan İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diana Kudhaib, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Son Hue’nin görüşmelere dahil olduğunu doğrularken, daha fazla detay vermekten kaçındı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kudhaib, “Bunlar sadece uluslararası uzmanların katıldığı küçük formattaki görüşmeler.” ifadelerini kullandı.

1973'ten bu yana Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri bulunan İsveç'in, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da elçiliği bulunuyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Wallstrom’un Mart 2018’de Stockholm’da Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile yaptığı görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında haziran ayında Singapur’da gerçekleştirilen tarihi zirveye öncülük etmişti.