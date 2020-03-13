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Dünya

İki ülke karşılıklı sınırları kapattı

Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı.

IHA13 Mart 2020 Cuma 21:48 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:48
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Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’da yeni tip korona virüsle ilgili oluşabilecek tehlike yüzünden Gürcistan ile Azerbaycan’ın ortak kararı iler sınır kapılarını 14 Mart itibariyle 10 süreyle kapatma kararı alındığı belirtildi. Azerbaycan’da bulunan Gürcistan vatandaşları ile Gürcistan’da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.

Azerbaycan’da toplu etkinlikler yasaklandı

Azerbaycan’da, yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

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